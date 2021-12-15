قطاع أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 26 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع وفى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد 1445 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط قضيتين، وفى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ عدد 219 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات في ضبط 8 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.