«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدين لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم، عقدين لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40 م.ف.أ بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالي 165 مليون جنيه، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بمناطق مختلفة.

وأوضحت المهندسة صباح أن: العقد الأول: الخاص بتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40 م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء( القاهرة – القناة – مصر الوسطى ) حزمة ( أ ) .

بقيمة إجمالية حوالى 82 مليون جنيه مصري (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة (القاهرة – القناة – مصر الوسطى) بموازنة العام المالى 2021/2022، ومدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

العقد الثانى: خاص بتنفيذ مشروع توريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا) حزمة ب)، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي83 مليون جنية مصري شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا) بموازنة العام المالى 2021/2022.

- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.