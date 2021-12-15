ضبط 200 كيلو لحوم مستوردة تباع على إنها «بلدي» ببورسعيد

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة بورسعيد من ضبط كمية تقدر بـ 200 كيلو جرامات من اللحوم المستوردة، داخل أحد محال الجزارة ببورفؤاد، تبين من الفحص أنها فى حالة إحلال تام، وتباع على أنها لحوم بلدية للمواطنين بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والتربح دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة من اللحوم وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على شن حملات المكثفة لضبط الأسواق خاصة على محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز، وذلك للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة، تحت إشراف محمد احمد عوض وكيل المديرية.

من جانبه وجه وكيل المديرية بتشكيل عدداً من الحملات بقيادة المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة ورئيساً للحملة، وعضوية كل من حسن عبد الله والعربي عبد الحليم ومحمد السحراوي وياسر جمعة كبار مفتشي الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث تموين والعقيد سهيل الجبالي مأمور قسم شرطة التموين، والدكتور أسامة العزبي رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري.

وفي شأن آخر تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية 3500 كمامة، داخل إحدى محال العطارة بسوق بورفؤاد، بدون أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، أو صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة جنح بورفؤاد، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أن بيع هذه الأنواع من الكمامات غير المصنعة طبقاً للمواصفات تكون غير صحية وتشكل خطراً على صحة المواطنين، وقد تكون وسيلة سريعة لنقل العدوى.

من جانبه شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، علي تكثيف الحملات على أماكن بيع كمامات، وسرعة ضبط الغير مطابقة للمواصفات، حفاظاً على أرواح المواطنين الرقابة التموينية، مؤكدًا أنه تم ضبط كميات كبيرة منها بدون فواتير أو بيانات، خلال الأشهر الماضية.

وأشار، أنه من المتعارف عليه أن تصنيع المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات الطبية والمطهرات، بمواصفات صناعية صارمة ويتم الرقابة من جهات عدة، مؤكدًا على تشديد الرقابة على المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات الطبية والمطهرات، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية.