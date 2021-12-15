الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ظافر العابدين في ضيافة «معكم منى الشاذلي».. غدًا (صور)

ظافر العابدين في
ظافر العابدين في برنامج معكم

يحل الفنان التونسي ظافر العابدين، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غد الخميس، على قناة "CBC" الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

برنامج معكم

ويكشف ظافر، خلال اللقاء، تفاصيل خاصة عن كواليس أول تجاربه الإخراجية، فيلم "غدوة" الحاصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43.

ظافر العابدين برنامج معكم 

ويتحدث عن سر تفكيره في دخول مجال الإخراج، رغم النجومية الكبيرة التى حققها في التمثيل سواء على المستوى العربي أو حتى مشاركاته في بعض الأفلام والمسلسلات الإنجليزية.

ظافر العابدين برنامج معكم 

كما يكشف النجم التونسي لأول مرة تفاصيل خاصة عن رحلة معاناته، بداية من كرة القدم التي لعبها في صفوف نادي الترجي التونسي، مرورًا بإصابته الخطيرة واضطراره إلى ترك الملاعب، وصولًا إلى التمثيل وأيام الغربة التي قضاها في لندن.

وشارك ظافر العابدين، مؤخرًا في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، بفيلم "غدوة" وحاز الفيلم على إرشادات كبيرة من الجمهور والنقاد وحصل على جائزة "فيبريسي". 

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة "حبيب" الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق "أحمد"، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، إلا أن الماضي السياسي لـ"حبيب"، يؤثر على حاضره، فتنقلب الأدوار ويضطر "أحمد" إلى العناية والحفاظ على سلامة أبيه. 

وينتظر ظافر العابدين عرض فيلم "العنكبوت" الذي يشارك في بطولته أمام الفنان أحمد السقا، ضمن أفلام موسم رأس السنة، ويشاركه البطولة منى زكي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

ظافر العابدين برنامج معكم معكم منى الشاذلي ظافر ضيف برنامج معكم الفنان ظافر العابدين

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