الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في دعوى بطلان انتخابات مصر المقاصة.. اليوم

محكمة
محكمة

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وكان عاطف الشريف المحامي، أقام الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، بصفته وكيلًا عن المرشحين المستبعدين من الانتخابات وهم أحمد سعد، ومدحت نافع. 

وتنص الدعوى التي تحمل رقم 784 لسنة 13، على المطالبة بوقف وبطلان الانتخابات عقب قرار استبعادهما من سباق الترشح لمجلس إدارة مصر المقاصة 2021 /2024 ثم قام الشريف بإضافة مطلب بطلان انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة التى عقدت فى 15 سبتمبر الماضى.

المحكمة الاقتصادية القيد المركزي شركة مصر المقاصة بطلان المحامي الدعوى القضائية

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