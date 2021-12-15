الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية وكاميرات مراقبة بمحيطة إغلاق طريق الصعيد الحر

طريق الصعيد الحر
طريق الصعيد الحر

وضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن الساعدي، الخدمات المرورية اللازمة، بمحيط إغلاق طريق الصعيد في الوصلة من المنيا للأوتوستراد، مع تزويد محيط الغلق بكاميرات مراقبة وعلامات إرشادية وحواجز.

جاء ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر في المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، وعليه تم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: 

غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، ومنع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوي الشرقي القديم – طريق أسيوط الغربي"، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور علامات إرشادية كاميرات مراقبة طريق الصعيد إغلاق المنيا تحويلات مرورية الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة الأمطار على المحافظات ونصائح للمواطنين

مع بدء تطبيقه.. عقوبات امتناع الموظفين عن إجراء تحليل المخدرات

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

محافظ مطروح يطلق «قدم صحيح» لعلاج وتوعية مرضى القدم السكري

برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا