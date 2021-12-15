خدمات مرورية وكاميرات مراقبة بمحيطة إغلاق طريق الصعيد الحر

وضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن الساعدي، الخدمات المرورية اللازمة، بمحيط إغلاق طريق الصعيد في الوصلة من المنيا للأوتوستراد، مع تزويد محيط الغلق بكاميرات مراقبة وعلامات إرشادية وحواجز.

جاء ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر في المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، وعليه تم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، ومنع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوي الشرقي القديم – طريق أسيوط الغربي"، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.