زراعة بورسعيد: الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني لمحصول بنجر السكر

أقدمت لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد على تفقد أحد حقول بنجر السكر، وذلك ضمن فعاليات برنامج مكون نقل التكنولوجيا بالقطاع الزراعى ببورسعيد للموسم الزراعي الشتوي، وذلك بقطاع الاستصلاح، لدي المزارع ياسر صبيح ، بهدف التأكد من جودة الأرض وكفاءة المحصول.

وتبين للجنة خلال المرور على الحقل الإرشادي، إن حالة المحصول ممتازة، وتم علاج الحشائش سواء العريضة والرفيعة، وكذلك تم الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني في هذة الفترة العمرية للنبات، وقد تمت التوصية بانتظام عملية الري والصرف خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور حسني عطية مدير عام الزراعة ببورسعيد، أن المساحة المنزرعة بمحصول البنجر بالقطاع الزراعي بلغت حتى الآن 31356 فدان و3 قيراط، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل المساحة المنزرعة خلال الموسم ما يزيد عن 32 ألف فدان، مشيرًا إلي أن المساحة المنزرعة بالموسم السابق كانت 31500 فدان، مؤكدًا أن البنجر يعد من المحاصيل الإستراتيجية ذات العائد المتميز، وقد تم التنسيق العام مع الشركات لزيادة المساحات والعمل على زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وتمت الأعمال بقيادة المهندس علي سليمان مديرالإرشاد الزراعي ببورسعيد، بحضور الدكتور عصام أحمد عامر رئيس الفريق العلمى ببورسعيد، والمهندس ابراهيم علي ابراهيم الشافعي متابع الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والمهندس عبد الحميد عيد عبد الحميد، والمهندسين اسامه نيروز جودة ومحمد السيد البراوي الأخصائيين بالإرشاد الزراعي.

وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة بنجر السكر فى الموسم المقبل إلى 800 ألف فدان فى 2022 مقابل 640 ألف فدان خلال الموسم الجارى فقط بنسبة زيادة %25، ومن المنتظر أن يصل إنتاج مصر من السكر هذا العام لنحو 2.7 مليون طن سكر من محصولى القصب والبنجر فضلا عن المخزون من العام الماضى، فيما يبلغ إجمالى حجم استهلاك مصر 3.2 مليون.