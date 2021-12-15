الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

وزير المالية
وزير المالية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، عن وصول حجم الإيرادات إلى 311.3 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو- أكتوبر  من العام المالي 2021-2022 لترتفع بنحو  24.2 مليار جنيه بنسبة بنمو 8.4%، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية  بنحو 78.8% من إجمالي الإيرادات  والايرادات غير الضريبية بنحو 21.2%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، إنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل .

وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وطالب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020، التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.

 

مصر الدولة خلال الضرائب الحكومة مصري المصرية ماضي طالب قرار لتر جنيه اخير وزارة المالية محمد وصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

وزير الاتصالات إلى إستونيا

طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

استمرار تراجع الإصابات بـ«كورونا» في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟