«حماية النيل» تنفذ 126 قرار إزالة تعديات في 5 محافظات

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 126 إزالة في نطاق محافظات " الجيزة - الغربية – أسيوط - سوهاج – قنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 72731 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

الحفاظ على المجرى المائي لنهر النيل

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعيه، وذلك للحفاظ على المجرى المائي وتوفير المياه اللازمة لكافة القطاعات، وأيضًا متابعة إزالة الحشائش والملوثات بصفة مستمرة.

اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى نهر النيل

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، مشيراً إلى اختلاف أحجام وأشكال المخالفات والتعديات المرتكبة على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، وإزالتها على نفقة المتعدين.

فى ذات السياق، شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على مواصلة كافة قطاعات وأجهزة الوزارة فى تنفيذ حملات الإزالة الموسعة ضمن مهلة ستة أشهر فى الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.