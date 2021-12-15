«داون ديتكتور»: انقطاع خدمات «يوتيوب» عن آلاف المستخدمين

أفاد موقع "داون ديتكتور" بأن موقع "يوتيوب" تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين.

ويتتبع "داون ديتكتور"، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على "يوتيوب"، حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

وقال موقع "تول تيستر" الذي يراجع أدوات الإنترنت إن "يوتيوب" واجه 65 انقطاعا على مدار الإثني عشر شهرا المنصرمة.

وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات "أمازون" السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعذر الوصول إلى "نتفلكس" و"ديزني" وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في "أمازون".

وعلى صعيد آخر، أعلن عشرات الآلاف من مستخدمي موقع بث الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، رفضهم لقرار الموقع إخفاء عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو.

في الوقت نفسه سيظل في مقدور المستخدمين استخدام خيار "لم يعجبني" دون أن يعرفوا عدد المستخدمين الذين اختاروا نفس الخيار مع الفيديو، حيث لن يعرف العدد الفعلي سوى صاحب الفيديو فقط.

ومنذ إعلان الموقع عن هذه الخطة أعلن عشرات الآلاف من المستخدمين رفضه لها . وكتب أحد المستخدمين تعليقًا على فيديو الموقع لإعلان القرار يقول "إن هذه الخطوة لا تستهدف حماية مبدعي الفيديوهات وإنما تستهدف حماية الشركات ومؤسسات الإعلام"، وحصل هذا التعليق على 14 ألف "أعجبني" وعدد غير معروف من "لم يعجبني".

في المقابل حصل فيديو موقع يوتيوب نفسه لإعلان القرار على 33 ألف "لم يعجبني" وهو ما يزيد على أربعة أمثال عدد "أعجبني" الذي حصل عليه.

ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه في حين ما زال يمكن للمستخدمين التعليق على الفيديوهات، فإن إخفاء عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو سيزيد من صعوبة تركيز الضوء على أي محتوى سيئ أو مسيء.

كما رفض موقع يوتيوب اتهامات المستخدمين لهذه الخطوة باعتبارها تصل إلى فرض الرقابة على رأي المستخدمين وتسعى لحماية الشركات الكبرى.

وكانت يوتيوب قد أعلنت حجب عدد علامات عدم الإعجاب عن مقاطع الفيديو المنشورة على منصتها من الآن فصاعدًا، بهدف حماية صانعي المحتوى من المضايقات والهجمات الموجهة.

وأشارت المنصة العملاقة التابعة لمجموعة "جوجل"، إلى أن مستخدميها سيظل في إمكانهم النقر على زر "لم يعجبني هذا الفيديو"، لكنهم لن يروا عدد علامات عدم الإعجاب على المقطع.

أما صانعو المحتوى فسيظل في وسعهم رؤية عدد نقرات عدم الإعجاب في مساحتهم الخاصة "يوتيوب ستديو"، حيث يمكنهم الاطلاع على بيانات مختلفة مرتبطة بقناتهم.