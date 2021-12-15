الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إيران قد تتسبب فى انهيار الاتفاق النووى خلال أسابيع

نووي إيران
نووي إيران

قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن استمرار إيران في مسارها الحالي يجعلها مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع، وتفاقم أزمة خطيرة تتطلب استجابة من مجلس الأمن.

وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قال إن على إيران أن "تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول".

وأوضح دي ريفيير، في حديثه مع الصحفيين، أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن "لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق"، مضيفًا أن "التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين".

واتهمت إيران الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبًا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

وفي وقت سابق ، اعتبر رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران، علي باقري كني، ان "الصهاينة سيكونون مستائين" حينما ستقترب بلاده من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى.

وقال باقري كني، في تصريح تلفزيوني: "من الطبيعي رؤية الصهاينة وهو يشعرون بالاستياء عندما تتحدث إيران مع القوى العالمية حول الخلافات وهناك تفاعل بيننا، سيكونون بالتأكيد مستائين أكثر عندما سنتمكن من الاقتراب من اتفاق".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميًا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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