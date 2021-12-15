الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: ارتفاع مستوى المعاناة بسبب استمرار الهجوم الحوثى

الحوثيون
الحوثيون

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ارتفاع مستوى المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني جراء استمرار الهجوم الحوثي الوحشي على المدن والتجمعات السكنية ومخيمات النازحين، بما في ذلك في محافظات مأرب والحديدة وشبوة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز جراء الحصار والقصف الممنهج والقنص وقطع الطرقات واختطاف المدنيين.


جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.


وأشار السعدي إلى نزوح أكثر من 17 ألف أسرة جراء الهجمات والتصعيد الحوثي الأخير، بما في ذلك نزوح أكثر من 25 ألف مدني نتيجة التوسع الحوثي الأخير في محافظة الحديدة، في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم الذي عملت الميليشيات الحوثية على تعطيله وعرقلة تنفيذه.


ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانبها لتجاوز المصاعب والتحديات الاقتصادية جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني من قبل الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقديم الدعم العاجل للإسهام في إنجاح خطط الحكومة لتنفيذ الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة.

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