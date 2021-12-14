الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بالعمرانية

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب داخل مدرسة بالعمران.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بالعمرانية.

البداية كانت بورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم.

وتم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة حريق مدرسة العمرانية

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