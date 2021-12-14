الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: التعليق على احتمال انضمام سول إلى اتفاقية الشراكة سابق للأوان

هيروكازو ماتسونو
هيروكازو ماتسونو

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه التعليق على احتمال انضمام كوريا الجنوبية إلى اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي تضم 11 دولة، حتى يتضح ما إذا كانت البلاد تستطيع تلبية المعايير العالية لاتفاقية التجارة الحرة .
وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو - في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية:" ما نحتاج إلى القيام به أولاً هو معرفة ما إذا كان الاقتصاد الذي يسعى للانضمام إلى الاتفاقية مستعد تمامًا للوصول إلى المستويات العالية لاتفاقية التجارة الحرة".
وتابع:"سنواصل متابعة التطورات المتعلقة بالاقتصاديات مع الاهتمام بالانضمام إلى الاتفاقية والرد من خلال مراعاة وجهة نظرنا الاستراتيجية وفهمنا العام".
وأعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للانضمام إلى الاتفاقية في اليوم السابق. وقدمت بريطانيا والصين وتايوان بالفعل طلبًا للانضمام إلى الاتفاقية التي لا تشمل الولايات المتحدة بعد انسحابها المفاجئ من المفاوضات عام 2017.
ودخلت الاتفاقية، المعروفة رسميًا باسم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، حيز التنفيذ عام 2018، وخفضت التعريفات ووضعت قواعد عالية المستوى للتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والشركات المملوكة للدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

السيسى يوجه «الأعلى للجامعات» بتعزيز رعاية النوابغ وتسهيل إعداد البحوث

بينها مصر.. مشاركة 6 دول فى نهائى تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء بدبى

مصر تتعاون مع «أسترازينيكا» لتوريد عقار «إيفوشيلد» المضاد لكورونا

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية