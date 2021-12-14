محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ1216 موظفا

​​​​​اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 1216موظفاً اعتباراً من 1 / 7 /2021 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2021 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلي المستويات التي تعلوها مع احتفاظها بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم " 1" لسنة 2021 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية 282 موظفاً تخصصياً و519 موظفآ مكتبيآ و252 موظف فنيآ و163 موظف خدمات وحرفيآ على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأشار قرار المحافظ إلى أنه يمنح الموظف إعتباراً من 1/7/2021 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل.

كان كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات المتابعة للمقاهي والكافيهات والتأكد من عدم تقديم الشيشة وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات علي الطريق العام.

وفي ذلك الإطار قام حي شمال الجيزة بشن حملات موسعة بقطاعات إمبابة والمنيرة الشرقية والغربية والبراجيل وبشتيل والأقصر أسفرت عن ضبط عدد ٣٤٠ شيشة حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال وتم مصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من أشرف بكر رئيس حي شمال.

كما قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات التابعة للمقاهي والمحال خلال الفترة المسائية بشوارع العشرين بداية من شارع التحرير حتى شارع فيصل وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

كما شن حي العمرانية حملة مكبرة بشوارع العشرين من سيد أبو الخير وأحمد لطفي السيد ومستشفى الصدر وشارع الثلاثيني وشارع مجمع المدارس وشارع عدوى سليم وشارع محور الفريق كمال عامر أسفرت عن رفع ٢٦٠ حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال والباعه الجائلين.