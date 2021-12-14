أمانة المرأة بـ«حماة الوطن»: إنشاء مراكز لتدريب «المعيلة»

عقدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أمينة المرأة بحزب حماة الوطن اجتماعا، مساء أمس، مع أمينات المرأة بمراكز القليوبية عقب استكمال الهيكل التنظمى لأمانة المرأة بالقليوبية .



يأتى ذلك بناءاً علي تعليمات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى خلال اللقاء أن الفترة القادمة ستشهد انشاء المزيد من مراكز التدريب للسيدات المعيلة أو ما يسمى بـ "مراكز الأمل " بجميع محافظات مصر..مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح ثلاث مراكز بكلا من شمال سيناء وأسيوط وعزبة الهجانة بالقاهرة وسيتم قريبا افتتاح المركز الرابع بمحافظة القليوبية لخدمة المرأة المعيلة.

وقالت إن أمانة المرأة وضعت خطة للمرحلة المقبلة تستهدف تنمية العضوية للسيدات للانضمام لحزب حماة الوطن والعمل على أرض الواقع والمشاركة بقوة وفاعلية فى العملية السياسية ..وأشارت الى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لتوعية السيدات بالحقوق والواجبات المفروضة عليهن والتأكيد على ضرورة مشاركتهن بقوة وفاعلية فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتى ستبدأ بانتخابات المحليات وكذلك وضع خطة للتحرك فى الشارع ومساندة الدولة ودعم المواطنين.



واستعرضت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أمينة المرأة بحزب حماة الوطن المبادرات التى أطلقها الحزب مؤخرا والتى تهدف لدعم اكثير من فئات المجتمع المصرى ومن أهمها مبادرة طاقات الوطن المنتجة ومبادرة " طاقية حب مصنوعة بالحب" لدعم مرضى السرطان وكذلك مبادرة ست الحبايب لدعم المسنين وكبار السن، مؤكدة على أن استكمال جميع الهياكل التنظيمية للحزب مبنية على مشاركة المرأة ودورها الفعال فى العملية السياسية باعتبارها شريكة أساسية فى بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنّ حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب السياسية التي شرعت في تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية ليكون لديهم المهارة والكفاءة للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع..مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به أمانة القليوبية في التواصل مع المواطنين وكذلك دورها في مواجهة أي مشكلات ووضع الحلول اللازمة لها.



وأشارت الدكتورة راندا مصطفي إلى اهمية دور المرأة المعيلة في الريف ودور مبادرة "حياة_كريمة" في خلق فرص عمل وتطوير التعليم للمرأة المصرية والطفل المصري ودور حزب حماة الوطن في فك كرب كثير من الغارمات.