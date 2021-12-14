«المعجزة» فيلم وثائقى من إنتاج «المتحدة» يرصد إنجازات الدولة

انتهت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إعداد الفيلم الوثائقي الضخم «المعجزة» استعدادا لعرضه على قنوات الشركة خلال الأسبوع القادم في عمل جديد ينضم إلى سلسلة أعمال الوحدة خلال الفترة الماضية ضمن خطتها لزيادة الوعي بما يحدث في الدولة المصرية.

تفاصيل فيلم المعجزة

الفيلم الجديد هو عبارة عن توثيق للشهادات الدولية حول «المعجزة» التي تحدث في مصر في البناء والتعمير والتنمية، حيث يبدأ الفيلم بالتقارير الأجنبية والعالمية خلال السنوات الماضية والتي كانت تتعمد رصد السلبيات والبنية التحتية المتهالكة ومشكلات وشكاوى المواطنين وينتقل الفيلم إلى الوقت الحالي والطفرة التي حدث فيما يشبه المعجزة الحقيقية.

ويتطرق الفيلم إلى التحول الكبير للتصنيف الائتماني المصري ونجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ومواجهة موجات التضخم العالمية وكيف أحدثت مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية في حياة الملايين من المصريين والطفرة الهائلة الإنشائية في مجال الطرق وكل المجالات التنموية وكيف أصبحت مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ورصد برومو الفيلم، الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية مؤخرا، مثل حفر قناة السويس وتطوير هذه المنطقة بالكامل، وحجم الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة وما هو الدور الكبير للدولة المصرية في المنطقة العربية مثل دعم الأشقاء في غزة وغيرها على مدار الفترة الماضية في إطار حرص الدولة المصرية على القيام بدورها كدولة رائدة في المنطقة وكذلك العلاقات العميقة مع كل دول العالم وخاصة الدول العظمى التي لها تأثير وثقل في العالم كله.

ومن المقرر عرض الفيلم على قنوات «المتحدة» بداية من بداية الأسبوع القادم وفي توقيتات مختلفة للسماح لأكبر عدد من الجمهور بمشاهدة الفيلم المهم بالتزامن مع نهاية العام الجاري وبدأت القنوات المختلفة عرض البرومو الترويجي للفيلم الجديد المنتظر عرضه بعد سلسلة أفلام وثائقية من الوحدة مؤخرا.