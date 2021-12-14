الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة خلال الفترة من 7 - 9/12/2021 بمشاركة فاعلة ومتميزة لعدد من الضباط بمختلف قطاعات الوزارة.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة مع استعراض لأفضل الممارسات الدولية حول آليات المواجهة والتعاون والدعم للحد من تلك الجرائم وتمثلت أبرزها في الإطار العام لظاهرة العنف ضد المرأة ودور المسئولين لاسيما القيادات التنفيذية في الاستجابة الفعالة – الاتصال الدولي والتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة – المتطلبات الإجرائية والموضوعية لسؤال الشهود والضحايا – حماية الناجيات من العنف وتقديم الدعم والمساعدة لهن – مهارات التواصل في قضايا العنف ضد المرأة.

وتعكس استضافة تلك الدورة مدى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وإستراتيجيتها في دعم حقوق المرأة وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني لها من خلال إعداد الكوادر الأمنية وصقل المهارات التدريبية بأحدث المستجدات لمواجهة تلك الظاهرة.

أكاديمية الشرطة بحوث الشرطة مركز الدراسات الأمنية قطاعات الوزارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وزارة الداخلية الكوادر الأمنية

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