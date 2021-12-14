ناد صحي في العجوزة يستغل القاصرات جنسياً.. أمر بضبط المالك

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار مالك نادي صحي يستغل الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل نادي صحي، بدون ترخيص، كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ملك أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم" هارب وجارٍ ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تم استهداف النادي الصحي المشار إليه.

وأمكن ضبط كلٍ من المدير المسئول ومعاونه (لهما معلومات جنائية، شخصان) "من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب"، فتاتين قاصرتين، تعملان داخل النادي، صبى حدث - عامل بوفيه بالنادي.

كما تم ضبط 3 سيدات يتم استخدامهن في الأعمال المنافية للآداب، لإحداهن معلومات جنائية، وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب ما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وخروجها، وتم ضبط مبلغ مالي، دفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي.

وبسؤال المجني عليهن "الفتاتين القاصرتين" أقرتا بقيام أحد المتهمين "مالك النادي" باستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

كما قرر المجني عليه "الصبي الحدث" بقيام مالك ومديري النادي باستغلاله في تقديم المشروبات للمترددين على المركز، وبسؤال باقي المتهمات "3 سيدات" أقروا بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة.

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسهم.