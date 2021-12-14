الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة تنتهي بإصابة ربة منزل في بولاق الدكرور

مشاجرة
مشاجرة

أصيبت ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب على يد جيرانها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه 3 أشخاص من جيرانها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح.

وتبين أن المتهمين اعتدوا على المجني عليها بالضرب، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لهو الأطفال بولاق الدكرور ربة منزل مشاجرة جروح وكدمات متفرقة بالجسم

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