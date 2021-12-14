واشنطن تدعو الصين لوقف الأعمال العدوانية فى المحيطين

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمة بجامعة إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الصين، إلى وقف "أعمالها العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا، مشددا على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا "بحماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بلينكن: "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام مؤكدا تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار في مضيق تايوان" الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي هذا فيما علقت وزارة الخارجية الصينية على انعقاد قمة "القادة من أجل الديمقراطية" التي نظمتها الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "تعاكس تيار التاريخ".

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان في تصريح: "عقدت الولايات المتحدة مؤخرًا ما يسمى بـ (قمة القادة من أجل الديمقراطية)، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزًا لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي".

وأضاف أن "التصرفات الأمريكية التي تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".

وتابع أن "الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ (منارة الديمقراطية)، إذ أن الديمقراطية الأمريكية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.