الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول السوق العربية خلال 9 أشهر

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

شهدت صادرات مصر لدول السوق العربية المشتركة ارتفاع جديد بنسبة 31.2 %، لتصل إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 553.1 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، جاءت ليبيا فى المرتبة الأولى بين مجموعة دول السوق العربية المشتركة الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 710.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 440.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

 يليها الصادرات المصرية للأردن، والتي ارتفعت لـ 553 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 414.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 138.6 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر لدولة العراق إلى حدود 379.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 314.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 64.9 مليون دولار.

 كما ارتفعت الصادرات إلى اليمن لـ266.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 249.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.8 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية لسوريا ارتفاعًا إلى حدود 253.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 204.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.4 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات لجمهورية موريتانيا الإسلامية 28.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 13.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.4 مليون دولار.

الاحصاء صادرات مصر السوق العربية المشتركة ليبيا

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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