الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: استضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد يعكس دورها الفعال في مواجهته

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تسلم مصر لرئاسة الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  حيث بدأت الفعاليات في مدينة السلام شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو حدث كبير في مجال منع ومكافحة الفساد عالميًا، يعزز من مكانة مصر دوليًا حيث يعكس دورها الفعال في مواجهة الفساد.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها، أن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حدث دولي يعد ويعد الأعلى نسبة في مشاركة الدول ، كما يعكس قدرة مصر على الإدارة الشاملة والتنظيم، مشيرًة إلى أن مصر في عهد جديد وجمهورية ثانية  في ظل المجهودات المبذولة من حراس الوطن خاصة  جهاز الرقابة الإدارية  التي وضعت  قواعد ومنظومة متكاملة قادرة على مكافحة الجريمة والفساد وهذا دليلا على ريادة مصر في ملف مكافحة الفساد بالإضافة إلى خطواتها السريعة نحو التنمية المستدامة .

 وأشادت "محروس" باختيار المقصد السياحي شرم الشيخ لاستضافة فعاليات المؤتمر فهذا سيساهم في خدمة أهداف مصر وكل ما يحدث من فعاليات في الدولة المصرية واحتضانها للمؤتمرات الدولية يصب في مصلحة مصر العامة ويدفع من عجلة التنمية الشاملة .

 وانطلقت اليوم بشرم الشيخ الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر استمراره حتى 17 ديسمبر 2021  ويهدف المؤتمر لحشد الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع أجندة الأعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمى لمكافحة الفساد، وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.

مرثا محروس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ جائحة كوفيد-19 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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