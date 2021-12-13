أبوجناح يؤكد لـ ويليامز: حريصون على إجراء الانتخابات الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، حرص حكومة الوحدة الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.

واستقبل رمضان أبوجناح، اليوم، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ووفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بحضور وزيري الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والاتصال والشئون السياسية، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ورحب رئيس الحكومة في مستهل اللقاء بوليامز مثمنا جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا مؤكدة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات، كما استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

وأكد رمضان أبو جناح، حرص حكومة الوحدة الوطنية الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجددًا الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد، موكدًا استعداد الحكومة التام للأقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 من شهر ديسمبر الجاري.

ومن جهتها ثمنت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

وأكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية، وبما يحقق الأهداف المنشودة.

وعقد رمضان أبوجناح، أمس مؤتمرًا صحفيًا بديوان مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومة، استعرض المؤتمر آخر التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف بأن الحكومة أوفت بالتزاماتها من أجل تنفيذ الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى استعدادات وزارة الداخلية وكل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد أبوجناح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات. كما نوه على على دعم الحكومة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضمن التزام الحكومة المستمر لدعم تنفيذ الانتخابات.