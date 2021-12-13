الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف «فتاة تيك توك» على حكم حبسها غدًا

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وقضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد و شهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، و تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها. 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بقيامها بتصوير مقاطع الفيديو وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، و أكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و طالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي و باقي الفتيات و دفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس و الأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى و تقوم باستقطاب الفتيات و تسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها ب الشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة و انها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.
 

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ريناد عماد الاعمال المنافية للآداب

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