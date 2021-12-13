الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لجثة شاب قتله صديقه بسبب الشذوذ

قتل
قتل

طلبت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الإثنين، تقرير الصفة التشريحية، لشاب قتل على يد بائع متجول، بسبب تخدير لممارسة الشذوذ معه بدائرة القسم.

خلال التحقيقات أقر المتهم بقتل المجني عليه، بسبب قيام الضحية بتخديره أثناء قيامه بالإقامة لديه ومارس معه علاقة محرمة، وعقب إفاقته شعر بحالة إعياء وبمناقشة صديقه أقر له بممارسة علاقة شاذة معه، فقام بقتله والانتقام منه. 

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب مقتول داخل الشقة محل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

القتل العمد أمن النيابة الطب الشرعي التحقيقات كاميرات المراقبة تقرير الطب الشرعي العثور على جثة

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