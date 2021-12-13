رئيس التمثيل التجاري: دور محوري للمكاتب التجارية في استقطاب بعثات المشترين

فى تصريحات لرئيس التمثيل التجارى خلال فعاليات معرض فوود افريكا

قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، أن المكاتب التجارية بالخارج لعبت دورًا رئيسيًا في استقطاب عدد كبير من بعثات المشترين العالميين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض “Food Africa”، والذي يشارك به 500 مشتري عالمي.

ولفت إلى أن المعرض يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، والذي يُعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارى في الخارج قدمت جهودًا حثيثة للترويج لفعاليات المعرض بين أوساط الشركات وتجمعات الأعمال الأجنبية، الأمر الذى أسفر عن مشاركة عدد كبير من الشركات المستوردة للسلع الغذائية من 19 دولة أهمها أوغندا والأردن وكينيا و المغرب وجنوب إفريقيا والجزائر والعراق وروسيا والهند والبرازيل، للإطلاع على المنتجات المصرية وعقد لقاءات مع الشركات المصرية المصدرة لبحث إمكانيات استيراد هذه المنتجات.

ونوه بأن تنظيم دورة هذا العام من المعرض، تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو إفريقيا، ومن أبرزها إعداد استراتيجية زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، والتي ترتكز على عدد من السلع والمنتجات على رأسها قطاع الصناعات الغذائية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية.

ولفت إلى أن إجمالي صادرات هذا القطاع بلغت حوالى 3.5 مليار دولار عام 2020، كما شكلت صادرات القطاع إلى السوق الإفريقية حوالى 24 % من إجمالي صادراته عام 2020.