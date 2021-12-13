محافظ القاهرة: تطعيم 95% من العاملين بوزارة التعليم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول اي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح ، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، مطالبا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطعيم ٩٥ % من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليا متابعة تطعيم الطلبة في الفئة العمرية من سن ١٢ إلى ١٨ سنة مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و٢٠٠ ألف طالب إلا أنه تم لم يتم تلقى سوى ٢٠ ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم ابناءهم حتى الآن مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم متابعة الوجبات المدرسية والتأكد من صلاحيتها حفاظا على سلامة الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة باستمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها ١٠٦٦ تعدي تم إزالة ٤١٥ تعدي منها حتى الآن ، كما طالب باستمرار حملات استرداد الأراضى مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد الأولى بين المحافظات فى انجاز هذا الملف.

كما وجه محافظ القاهرة نواب المحافظ وهيئة النظافة والرصد البيئي بإعداد تقرير أسبوعي عن مستوى النظافة بالمناطق التي تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة الحفاظ على المحاور والطرق والكباري الجديدة بالعاصمة والتي كان للمنطقة الشرقية لها النصيب الأكبر منها من خلال المتابعة والصيانة المستمرة لها.

كما طالب محافظ القاهرة بحصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية بالمحافظة لوضع آلية لإدارتها خاصة العشوائية والتى تعددت شكاوى المواطنين منها في الفترة الأخيرة خاصة عند محطة جامعة حلوان.

وأكد محافظ القاهرة أن رؤساء الأحياء يقع على عاتقهم عبء كبير ولابد من تواجدهم الميداني بالشوارع بصفة مستمرة لمتابعة شكاوى المواطنين ، مع ضرورة تفعيلهم للمشاركة المجتمعية من أجل تطوير الأحياء.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي بكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأكد محافظ القاهرة أن التواجد الميدانى بالشارع هو أساس عمل رئيس الحى مطالبًا النواب بمتابعة عمل رؤساء الأحياء ومحاسبة المقصر منهم على الفور.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء للمباني الآيلة للسقوط والتي اصبحت تمثل مشكلة كبيرة ، مع إخلاء تلك المساكن من المواطنين وتسكينهم في مساكن بديلة مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان دراسة إنشاء مساكن بديلة للمواطنين الذين يتم اخلائهم بسبب أن مساكنهم آيلة للسقوط باعتبار أن هذا الأمر واجب انساني وقانونى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع الفواخير اصبح مكان حضاري وطالب بتقنين أوضاع المتواجدين به ، ووضع إجراءات صارمة للحفاظ على ما تم تحقيقه، مؤكدا بأنه لن يتم السماح بالتلاعب بأموال الدولة والمال العام أو التواجد بدون وجه حق بالقرية.

كما شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة ، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ليصبح لدينا ٢١ ألف بالوعة أمطار بخلاف بالوعات الصرف الصحي والبالغ عددها ٥٥ ألف بالوعة كما تم الإنتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق كالأوتوستراد بمدينة نصر ، كما تم رفع كفاءة بعض المحطات مثل عين شمس.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة في إزالة منطقة عزبة ابو قرن العشوائية بحي مصر القديمة والتي ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية ، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه مشيرًا إلى أنه تم تسكين 3565 أسرة بمشروع "معًا" حتى الآن.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بالاستعداد لاعياد الميلاد وعمل خطة لرفع كفاءة النظافة حول أماكن العبادة وتسهيل حركة المرور موجهًا التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.