الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ يتهم مديرة مدرسة بالتنمر على طالب من ذوى الهمم بشبرا

جريدة الدستور

تقدمت المحامية هبة مصطفى، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، باتهام مديرة مدرسة بالتعدي على طالب من ذوي الهمم، والتنمر عليه داخل المدرسة.

قالت المحامية في بلاغها الذي حمل رقم  118570 عرائض النائب العام، إن مديرة المدرسة حبست طالبا من ذوي الهمم يبلغ من العمر 13 عامًا يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 70% وضعف شديد بالنظر كما أنه يعاني من عيب خلقي بالعين، بمكتبها بالمدرسة ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي وإجباره على غسيل الأكواب، كما أنها أخذت منه الهاتف المحمول الخاص به، وعندما علم الأب بذلك قام بتحرير محضر بقسم شرطة شبرا ضد مديرة المدرسة والمدير المتابع.

وتابعت في بلاغها أن المديرة تهدد والد الطالب باستخدام نفوذها في حالة عدم التنازل عن المحضر. 

وذكرت في بلاغها أن الطفل تعرض للكثير من التنمر في المدرسة، وذهبت الأم كثيرًا للمدرسة لتشرح لهم حالة طفلها بسبب كثرة شكوى الابن لها وكرهه للمدرسة بسبب كثرة تنمر المعلمين والمديرة عليه.

بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي مديرة مدرسة طالب ذو الهمم التنمر

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