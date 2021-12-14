الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بالتكاليف والأسعار.. الكنائس تعلن تفاصيل رحلات القدس 2022

كنيسة القيامة
كنيسة القيامة

أعلنت كنائس تابعة للكنيسة الأرثوذكسية تفاصيل رحلات القدس لعام 2022، بعد إيقافها لمدة عامًا واحد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كنيسة مارمرقس شبرا: الرحلة 990 دولارًا

أعلنت كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا تفاصيل رحلاتها إلى القدس، وذلك في الفترة من 17  أبريل 2022 وحتى 28 أبريل 2022.

وقالت الكنيسة، إن سعر الرحلة لهذا العام ما بين 990 دولارًا إلى 1150 دولارًا، مٌضيفة  أن السعر يشمل التأمين الصحي الدولي للسفر، والفيزا، وكافة الموافقات الأمنية، والتأمين الصحي ضد كوفيد، والإقامة.

وتابعت: أنه لابد أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة ستة شهور، وأن لا يقل السن عن 40 عامًا.

وشددت الكنيسة على ضرورة أن يكون المسافر إلى القدس قد حصل على جرعتين لقاح ضد فيروس كورونا بشرط أن لا يتعدى مدة 180 يومًا على حصوله على الجرعتين، وفي حالة أن يكون الشخص تجاوز تلك المدة لابد من الشخص أن يحصل على جرعة ثالثة بجانب الجرعتين.

دير الملاك البحري: 1050 دولارًا للفرد

وفي السياق ذاته، أعلنت كنيسة دير الملاك البحري بالقاهرة تفاصيل رحلة الأراضي المقدسة لعام 2022، وذلك في الفترة من 21 أبريل وحتى 28 أبريل الجاري.

وقالت الكنيسة، إن سعر الرحلة لهذا العام 1050 دولارًا، وتتخلل الرحلة زيارة كنيسة القيامة وطريق الآلام وبيت لحم وجبل الزيتون.

برنامج الزيارة

ويشمل البرنامج السنوي للحجاج الأقباط زيارة المعالم المسيحية في مدينة القدس للاحتفال بعيد القيامة، وهي «عين كارم، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحقل الرعاة، ثم التوجه إلى بيت لحم لزيارة مغارة الحليب، وكنيسة المهد».

ويتم الصعود إلى جبل طابور لزيارة كنيسة التجلي، مع نهاية الرحلة، يكون على الحجاج زيارة جبل صهيون، حيث قبر الملك داود، وكنيستي صياح الديك ونياحة مريم العذراء، ثم المشي على خطى السيد المسيح فى طريق الآلام عبر ١٤ مرحلة، والتوجه إلى منزل قيافا، حيث حبس المسيح، والمرور بالتتابع على كنائس القديسة حنا وبير سلوام والجلد، حتى الوصول إلى كنيسة القيامة التي تحتوي على الجلجثة، أي مكان صلب المسيح، وعمود الجلد ومكان التكفين والقبر المقدس، والختام يكون مع حضور خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح.

 ثم يقصد الحجاج مدينة الناصرة لزيارة كنائس البشارة وقانا الجليل والتبغا أو عين السبع، وهى كنيسة معجزة الخبزات الخمس والسمكتين، ثم الصعود إلى جبل التطويبات، قبل التوجه إلى كفر ناحوم لزيارة منزل حماة التي شفاها السيد المسيح من الحمى. 

كما يتضمن البرنامج زيارة أريحا، وهناك يصعدون إلى جبل التجربة وزيارة الكنيسة فى قمته، ثم التوجه إلى شجرة زكا، قبل أن يطلوا على وادي قمران، الذي اكتشفت فيه مخطوطات العهد القديم.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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