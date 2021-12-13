السجن المشدد 15 عامًا لسائق متهم بدهس موظف في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في اتهامه بقتل مواطن دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بأوسيم بمحافظة الجيزة.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية المختصة بلاغ من الوحدة المحلية بقرية البراجيل بالجيزة، يفيد بأن موظف تابع لها قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضه للدهس أسفل عجلات إحدى سيارات النقل التي تحمل «ردش».

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط البحث إلى المستشفى حيث مكان تواجد الجثمان، وكشفت التحريات التي تمت، أنّ السيارة التي تسببت في دهس ومقتل المجني عليه كانت تحمل «ردش»، وأنّ الضحية كان يلاحقها ويطاردها بسبب إلقاء المخلفات في الطريق العام، ليقوم سائق السيارة بدهسه، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية إلاّ أنّه توفي متأثراً بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.