أستراليا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية دفاعية بقيمة مليار دولار أسترالى

وقع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن اليوم الاثنين اتفاقية دفاعية

تبلغ قيمتها مليار دولار أسترالي (717 مليون دولار أمريكي).



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنه بموجب الاتفاقية فإن شركة "هانوها" الدفاعية الكورية ستوفر 30 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع و 15 عربة إمداد بالذخيرة ورادارات للكشف عن مدفعية العدو.



وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون "القدرة الأساسية للمركبات الجديدة هي إطلاق النار والتحرك بسرعة، وتجنب الهجوم المضاد للعدو.

ويعني هذا المشروع زيادة كبيرة في مستوى القوة النارية والأمن لقدرات المدفعية الأسترالية".



وذكرت وسائل إعلام أن هذه الصفقة هي أكبر اتفاقية دفاعية يجري إبرامها بين أستراليا ودولة آسيوية.ويقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون حاليا بزيارة إلى استراليا تستمر أربعة أيام بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كانبرا وسول.



وقالت الحكومتان إنهما ستعززان العلاقات بينهما لتكون "شراكة استراتيجية شاملة" .



يشار إلى أن أستراليا لديها بالفعل شراكات استراتيجية شاملة، أو ما يماثلها، مع مجموعة الآسيان والصين وفيجي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة.



يشار إلى أن "مون" هو أول زعيم دولي يزور أستراليا منذ تخفيف القيود المفروضة على الحدود بسبب جائحة كورونا ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية الدفاعية 300 وظيفة على الأقل في أستراليا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل5817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 523 ألفا و88 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 40 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4293 وفاة.



وسجلت الوكالة 24 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 114 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.