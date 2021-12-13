مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين فى مصنع شموع بأمريكا جراء الأعاصير

أعلن مسؤول في الشركة المالكة عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع في مدينة مايفيلد بولاية كينتاكي جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة "Mayfield Consumer Products" التي يتبع لها المصنع، بوب فيرغوسن، في حديث لوكالة "رويترز"، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا: "لا نزال نأمل في أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8".

وشدد فيرغوسن: "وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصا في المصنع. إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير".

وتعتبر ولاية كينتاكي الأكثر تضررا بموجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية، آندي بشير، سابقا إن عدد الضحايا في كينتاكي يبلغ حاليا 80 شخصا لكنه من المرجح أن يرتفع إلى نحو 100.

وتحولت مدينة مايفيلد البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة جراء الأعاصير إلى ساحة مليئة بالمباني المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة المجردة من جذورها.

وعلى صعيد آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حاجز 800 ألف ، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار السلالة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19 تليها البرازيل ثم الهند.

وكانت ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% حتى الساعة 01:57 صباحًا بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية الذي بلغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن نفس الفترة من يوم أمس.



وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفًا و997 إصابة.



وسجلت بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة بـ156 وفاة.