التخطيط ترصد أهم معلومات عن مكاتب البريد الفائزة بجوائز التميز

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من المعلومات عن الوحدات الحكومية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية عن فئة مكاتب البريد، وتمثل أبرز المعلومات فيما يلي:

مكتب بريد العجيزي

‎الحاصل على المركز الأول بجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية 2020 حيث قام المكتب بعمل الآتي:

التنسيق مع الإدارات التعليمية بفتح منافذ في المدارس المتواجدة في محيط المكتب خلال ذروة انتشار وباء كوفيد 19 لتسهيل عملية صرف المعاشات و مكافئات العمالة الغير منتظمة.​

‎عمل اجتماعات دورية موثقة والخروج ببعض التوصيات مثل الترويج لخدمات شهادات مخالفات المرور والتوجه للمدارس لتوجيههم بدفع المصروفات عن طريق المكتب.​

‎مبادرة لتحديث كل بيانات المتعاملين في المعاشات باستخدام الفيزا في خلال شهر واحد بدلا من ثلاث شهور​

‎حرص المكتب على تفعيل صندوق الشكاوى داخل المكتب كما يقوم مدير المكتب بصفة دورية بالتواصل مع المتعاملين وتيسير إجراءات تقديم الخدمات​.



مكتب بريد بسيون الرئيسي​

الحاصل على المركز الثاني بجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية 2020 - حيث قام المكتب بالآتي:

نظم بعض المبادرات المجتمعية مثل التعاون مع وزارة الصحة حيث قام بتوعية المتعاملين بحملة 100 مليون صحة داخل صالة الجمهور.​

يتبع مدير مكتب بريد بسيون سياسة الباب المفتوح حيث يقوم بتلقي الشكاوى مباشرةً من المتعاملين ويعمل على حلها.​

قيام المكتب ببعض الممارسات في الأوقات الطارئة مثل استيعاب المكتب لعدد 300 طالبة في نهاية ساعات العمل لدفع مصاريف التابلت وفتح المكتب لساعات إضافية لإنجاز ذلك.​

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اما مكتب بريد قها​ حصل على المركز الثالث بجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية 2020 حيث قام المكتب بتصنيف المتعاملين إلى فئات محددة حيث قام بعمل فئات تنقسم إلى المتعاملين المهمين جدا VIP مثل: التجار وكبار المتعاملين الذي يتخطى حجم معاملاتهم العشرة آلاف جنيه ولهم كروت خاصة لتقديم خدمة سريعة ومميزة.​

قام المكتب بعدد من المبادرات التسويقية فقد قام بالتواصل مع بعض الشركات (قها للصناعات الغذائية وشركة هيرو للصناعات الغذائية)​

يقدم المكتب شرح لرحلة المتعامل من لحظة دخوله الى المكتب وتعريفه لبعض أنواع الخدمات مثل (فتح حساب توفير - جاري - فضي - ذهبي) يتضمن كافة الخطوات مثل مرحلة الاستعلام والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.