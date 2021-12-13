6 معلومات عن كشف الذهب الجديد بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى 27 نوفمبر الماضي عن بدء الإنتاج المبكر من كشف الذهب التجاري بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية في مصر، والذي تقدر احتياطياته بأكثر من مليون أوقية، وبمتوسط تركيز استخلاص الذهب نحو 1.5 جرام فى الطن، مع احتمالات بارتفاع هذه النسب والاحتياطيات خلال الإنتاج.

وتنشر «الدستور» أهم 8 معلومات عن الكشف الجديد للذهب بمنطقة إيقات.

1- كشف إيقات للذهب تحقق بجهود مصرية خالصة دون الاستعانة بخيراء وشركات أجنبية.

2- تم عمل اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة «إيقات» لمناجم الذهب فى نوفمبر الماضي برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول وبحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية، والجيولوجي خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور محمد العصار رئيس شركة إيقات ، والجيولوجى أشرف الأمير رئيس شركة شلاتين، والدكتور شيرين حلمى رئيس شركة ثروات.

3- الكشف يبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب.

4- تصل إجمالى استثمارات الكشف الجديد «إيقات» أكثر من مليار دولار ، كاستثمار مصري خالص.

5- إيقات هى ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث تعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

6- أعمال الحفر مستمرة حتى الأن لزيادة الاحتياطى وإقامة التسهيلات والبنية الأساسية من منشآت ومعدات ومصنع الاستخلاص وتمهيد الطرق اللازمة للإنتاج.

وكانت «الدستور» قد انفردت بتفاصيل الكشف الجديد بإيقات فى يونيو 2020 ، وذلك نتيجة العمل الدءوب الذي يقوم به رجال الثروة المعدنية في مصر وشركة "شلاتين" وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد، بعد تأكيد وحرص القيادة السياسية على حفظ مقدرات وثروات البلاد وسرعة استخراجها.

ويأتي الكشف الجديد متزامنًا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى.