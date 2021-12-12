الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بناء أول دير أرثوذكسي بإيبارشية اليونان برئاسة الأنبا بافلوس

الأنبا باڤلوس، أسقف
الأنبا باڤلوس، أسقف الكنيسة

وقع الأنبا باڤلوس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية باليونان والجزر التابعة لها عقد إسناد أعمال البناء لأول دير قبطي باليونان في محافظة ثيڤا.

ويتوافق تاريخ التوقيع مع عيد تدشين الكنيسة الأرثوذكسية باليونان، الخامس بيد البابا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا باڤلوس.

وتسعى إيبارشية الكنيسة الأرثوذكسية باليونان برئاسة الأنبا بافلوس إلى التوسع في عدد كنائسها، وبناء الأديرة القبطية التابعة لها، بهدف دعم أقباط المهجر المقيمين باليونان روحيًا.

وتم تأسيس إيبارشية اليونان كإيبارشية قبطية جديدة وقت سيامة الانبا بافلوس أسقفاَ للإيبارشية بيد البابا تواضروس الثاني الذي نجح في الحصول على اعتراف الحكومة اليونانية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في اليونان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة المعاصر، وألقى كلمة في البرلمان اليوناني بهذه المناسبة في سبتمبر 2014.

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محو ثقافة العداء للسياحة

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