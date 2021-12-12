الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. فعاليات اليوم الثانى بالدورة السادسة لمعرض فوود آفريكا

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

تستمر فعاليات الدورة السادسة لمعرض فوود آفريكا، غدًا، في يومها الثاني بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية رئيس مجلس الوزراء وعلى هامش المعرض ستعقد الجلسة الأولى بعنوان خارطة طريق هيئة سلامة الغذاء نحو غذاء آمن ومستقبل افضل يعقبها توقيع اتفاق بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والشركة المنظمة للمعرض مع إحدى كبريات المجموعات الإفريقية، وسيتم الإعلان عن مفاجئة خاصة بالدورة المقبلة للمعرض.

والجلسة الثالثة بعنوان الابتكار في تطبيقات التعبئة والتغليف الحديثة، بمشاركة أحمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف، والجلسة الرابعة بعنوان حوار القطاع الخاص حول الوصول الى مصادر الحاصلات الزراعية بمشاركة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب مسئولين من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمعرض فوود آفريكا

كانت قد انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة للمعرض التجاري الغذائي المصري "فوود افريكا" والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت شعار "تذوق فرص النمو"، وينظم المعرض شركة كونسبت واي ف بي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديري، لكل من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وهيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. 

 

وزارة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى وزيرة التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء معرض فوود أفريكا المراكز التكنولوجية هيئة سلامة الغذاء التجارة والصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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