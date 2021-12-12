تفريغ كاميرات مراقبة واقعة العثور على رضيعة بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، تفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة أمام أحد المساكن بالشروق؛ لكشف هوية من قام بترك الطفلة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن الطفلة حديثة الولادة وبمُعاينتها كشفت بأن وجود الحبل السري حول بطنها لذلك يرجح بأنها ولدت اليوم وبأحد المستشفيات القريبة من محل الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من أهالي منطقة المتميز بدائرة القسم يفيدون بعثورهم على طفلة حديثة الولادة أمام أحد المساكن.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.