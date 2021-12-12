الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية

طارق شوقي
طارق شوقي

اعلن اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتاحة موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية لبدء التقدم للامتحان للعام الدراسي 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسميز

 

موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية

 

ويقدم الدستور لابناء طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي و الصف الثاني الثانوي والصف الاول الثانوي رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم  moe-register.emis.gov.eg

وييتيح موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية وتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات  .

وحدد موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية لعدة صفوف وهي/

متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الإعدادى

الصف الثانى الثانوى

الصف الأول الثانوى

ونوه موقع وزارة التربية والتعليم أنه لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى  office365.emis.gov.eg

 

تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية 

 

وحدد موقع وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية بداية من اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر 2021 عبر موقع تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية .

txt

وزير التعليم يرد على مطالبات أولياء الأمور بشأن امتحان نصف العام لـ«رابعة ابتدائى»

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة قيام المدارس بمراجعة الاستمارة التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية موقع وزاره التربيه والتعليم استمارة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«التجارة الرائجة».. من يحكم فوضى التقارير الطبية المزيفة؟

«قيدوا أنفسهم بالمواسير».. كيف نجا سكان كنتاكي الأمريكية من الأعاصير؟

شغال.. رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر 2022|كيفية التسجيل للحصول على اللقاح

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتسبب فى وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد

رئيس الوزراء اللبنانى يوجه بالتحقيق الفورى فى مذكرة الخارجية البحرينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية