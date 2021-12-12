اعلن اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتاحة موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية لبدء التقدم للامتحان للعام الدراسي 2021-2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسميز

موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية

ويقدم الدستور لابناء طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي و الصف الثاني الثانوي والصف الاول الثانوي رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe-register.emis.gov.eg

وييتيح موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية وتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات .

وحدد موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الالكترونية لعدة صفوف وهي/

متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

الصف الثالث الإعدادى

الصف الثانى الثانوى

الصف الأول الثانوى

ونوه موقع وزارة التربية والتعليم أنه لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى office365.emis.gov.eg

تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية

وحدد موقع وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية بداية من اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر 2021 عبر موقع تسجيل استمارة الاعدادية الالكترونية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة قيام المدارس بمراجعة الاستمارة التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.