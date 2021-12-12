رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية 2022

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 لدخول طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 تمهيدًا لطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بالمدارس فور انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

ضوابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 لضمان عدم وجود أخطاء في البيانات المسجلة في استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2022.

وأوضحت الوزارة أن المدرسة تجري التعديلات اللازمة بصورة فورية من خلال استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة.

وشددت على ضرورة التأكد من وضع الصورة الشخصية للطالب، حيث ستطبع وزارة التربية والتعليم الصورة في الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب بواسطة المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

- الدخول على رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

- يجب تأكد الطالب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

- يسجل الطالب الاستمارة من خلال بياناته الشخصية.

- كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، ...)

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

- تحديد الشعبية في استمارة الثانوية العامة

- تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل

- الضغط على زر الحفظ

- طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

- في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب.