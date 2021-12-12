الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والرابط.. موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022

الصف الثالث الاعدادى
الصف الثالث الاعدادى

يقدم موقع الدستور لطلاب الصف الثالث الإعدادى من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى عبر موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى بالتزامن مع اقتراب امتحانات العام الدراسي 2022 في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" والمتحور الجديد اوميكرون.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن فتح موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 لقيام طلاب الشهادة الاعدادية بخطوات التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ونرشح من خلال هذا التقرير رابط التسجيل الإلكترونى للصف الثالث الإعدادى لطلاب الشهادة الاعدادية الذين بيحثون عن موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022 مع ضرورة التأكد من البيانات التي يتم إدخالها وعدم وجود اي أخطاء.

 

موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022

 

وقبل دخول الطالب او ولي الأمر على موقع التسجيل الإلكترونى للصف الثالث الإعدادى 2022 من هنــــا يجب أن يكون الطالب لدية الحساب المدرسي الموحد لتسجيل الدخول على موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022 .

 

خطوات التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

 

يقوم الطالب او الطالبة اختيار انشاء حساب البريد الاكتروني اذا لم يكن لديه.

يختار حساب الطالب ويدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون في شهادة الميلاد الرسمية.

يقوم الطالب بادخال الكود الذي تسلمته من مدرستك.

ينقر الطالب على عبارة انا لست روبوت.

اضغط على التحقق من البيانات.

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص به او بوالده.

txt

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021.. وملىء استمارات الصف الأول والثانى الثانوى

كتابة البريد الالكتروني البديل.

يظهر الايميل الموحد للطالب وكلمة السر.

العودة مرة اخرى لرابط الموقع الرئيسي.

تسجيل الدخول بكلمة السر .

سيتم فتح صفحة استمارة الشهادة الاعدادية الالكترونية الخاصة بك.

ادخال البيانات المطلوبة وهي العنوان ورقم الهاتف وصورة شخصية للطالب.

انفر على حفظ الاستمارة بعد تأكيد صحة البيانات.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة.

من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة مراجعة كافة البيانات واستمارة التقدم للامتحانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب مراجعة كشوف 12 د الإلكترونية.

تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الحساب المدرسي الموحد التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم طارق شوقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى «التأمين الصحى» فى 3 محافظات

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

4 مذكرات تفاهم بين «التموين» و«الصناعة» على هامش افتتاح «فود أفريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية