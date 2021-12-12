بالخطوات والرابط.. موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022

يقدم موقع الدستور لطلاب الصف الثالث الإعدادى من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى عبر موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى بالتزامن مع اقتراب امتحانات العام الدراسي 2022 في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" والمتحور الجديد اوميكرون.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن فتح موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 لقيام طلاب الشهادة الاعدادية بخطوات التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ونرشح من خلال هذا التقرير رابط التسجيل الإلكترونى للصف الثالث الإعدادى لطلاب الشهادة الاعدادية الذين بيحثون عن موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022 مع ضرورة التأكد من البيانات التي يتم إدخالها وعدم وجود اي أخطاء.

موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022

وقبل دخول الطالب او ولي الأمر على موقع التسجيل الإلكترونى للصف الثالث الإعدادى 2022 من هنــــا يجب أن يكون الطالب لدية الحساب المدرسي الموحد لتسجيل الدخول على موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الاعدادى 2022 .

خطوات التسجيل الالكترونى للصف الثالث الاعدادى 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

يقوم الطالب او الطالبة اختيار انشاء حساب البريد الاكتروني اذا لم يكن لديه.

يختار حساب الطالب ويدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون في شهادة الميلاد الرسمية.

يقوم الطالب بادخال الكود الذي تسلمته من مدرستك.

ينقر الطالب على عبارة انا لست روبوت.

اضغط على التحقق من البيانات.

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص به او بوالده.

كتابة البريد الالكتروني البديل.

يظهر الايميل الموحد للطالب وكلمة السر.

العودة مرة اخرى لرابط الموقع الرئيسي.

تسجيل الدخول بكلمة السر .

سيتم فتح صفحة استمارة الشهادة الاعدادية الالكترونية الخاصة بك.

ادخال البيانات المطلوبة وهي العنوان ورقم الهاتف وصورة شخصية للطالب.

انفر على حفظ الاستمارة بعد تأكيد صحة البيانات.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة.

من جانبها شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة مراجعة كافة البيانات واستمارة التقدم للامتحانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب مراجعة كشوف 12 د الإلكترونية.