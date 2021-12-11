السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

طلاب
طلاب

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات و موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.


خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم ملء البيانات في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي
  • كتابة بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنسية،...)
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية
  • اختيار اللغة الأجنبية الثانية في المدرسة
  • تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم
  • الضغط على زر الحفظ
  • طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها


الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الإعدادية

يجب على كافة طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل البدء في تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحضير إيصال دفع الرسوم و شهادة الحصول على شهادة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي "الابتدائية" ودامغات تعليمية وصور شخصية حديثة للطالب 4*6، وذلك لتسهيل عملية تسجيل البيانات حيث استحدثت الوزارة النظام الالكتروني لتسهيل كافة الإجراءات على الطلاب وأولياء أمورهم وفقا للخطة الرقمية التي تبنتها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي


موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وموعد بدء الامتحانات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حاليا حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا الخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في 15 يناير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع وتنتهي في 2 فبراير 2022 فيما تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 4 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي استمارة الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الاعدادي الاعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

«انفراد».. أوراق الدعوى المدنية المُقامة من نجلة الفنان رشوان توفيق

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية