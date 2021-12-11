خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل و الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات و موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم ملء البيانات في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

كتابة بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنسية،...)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

اختيار اللغة الأجنبية الثانية في المدرسة

تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم

الضغط على زر الحفظ

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها



الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الإعدادية

يجب على كافة طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل البدء في تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحضير إيصال دفع الرسوم و شهادة الحصول على شهادة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي "الابتدائية" ودامغات تعليمية وصور شخصية حديثة للطالب 4*6، وذلك لتسهيل عملية تسجيل البيانات حيث استحدثت الوزارة النظام الالكتروني لتسهيل كافة الإجراءات على الطلاب وأولياء أمورهم وفقا للخطة الرقمية التي تبنتها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي



موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وموعد بدء الامتحانات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حاليا حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا الخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في 15 يناير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع وتنتهي في 2 فبراير 2022 فيما تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 4 فبراير المقبل.