النيابة تحيل سيدة وزوجها لقتلهما العشيق فى النزهة للجنايات

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة سيدة وزوجها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل شاب وتقطيع جسده في النزهة.

وحملت القضية رقم 8579 لسنة 2021 النزهة، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود بلاغ من الأهالي بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم العثور على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الأشلاء عبارة عن ساقين وقدمين وتعود لشاب.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة على مدار عدة أسابيع تبين أن من ألقى الكرتونة سيدة، وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية الشاب، وتبين أنه يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الزيتون، وبتتبع مسار هروب المتهمة تبين أنها مقيمة بمنطقة النزهة.

وعلى الفور ألقى القبض عليها، وتبين أنها متزوجة ولديها ابن وابنة، وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجني عليه كان يحاول التقرب من ابنتها والتعدي عليها جنسيا.

وعندما اكتشفت المتهمة الواقعة، اتفقت مع زوجها وابنها على قتله، واستدرجته لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشب على رأسه، وعملت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه، وإلقاء الجثة بعدة مناطق، وتم ضبط باقي المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.