نائب محافظ أسيوط والسكرتير المساعد يتابعان مشروعات «حياة كريمة»

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط بعض مشروعات التطوير بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية، حيث زار مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، وتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي، فضلاً عن تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالإضافة إلى زيارة مبنى مجمع الخدمات ومركز الشباب بالزرابي.

تفقد مشروعات حياة كريمة



وأوضح نائب المحافظ أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة على أن يتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع، لافتاً إلى متابعته المستمرة وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لأعمال تنفيذ تلك المشروعات ومراحل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

تفقد مشروعات حياة كريمة



كما تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ابوتيج حيث استمعت إلى شرح تفصيلي لما وصل إليه تنفيذ المشروعات والمراحل المتبقية ومعدلات التنفيذ لمشروع مجمع الخدمات الزراعية ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي بالاضافة إلى تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها، فضلاً عن زيارة مبني مركز الشباب بالزرابي.

تفقد مشروعات حياة كريمة



وأضافت السكرتير العام المساعد للمحافظة إن الأعمال جارية على قدم وساق في تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المقرر ووفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة مؤكدة على متابعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق جولات ميدانية أو اجتماعات دورية أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والتفقد لتلك المشروعات.

تفقد مشروعات حياة كريمة



رافقهما خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج، وسوزان محمد راضي مدير وحدة مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والمهندس مينا ابراهيم منسق عام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو البرنامج الرئاسية، ومسئولي واستشاري ومهندسي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفقد مشروعات حياة كريمة

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

تفقد مشروعات حياة كريمة



هذا وكان قد وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نائبه والسكرتير المساعد بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للمواعيد المقررة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بشكل لائق.

تفقد مشروعات حياة كريمة



وأشاد محافظ أسيوط بما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تساهم في خدمة المواطنين ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.