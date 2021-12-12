486 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا

سجلت بولندا، 23 ألفًا و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 486 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و808 آلاف و798 إصابة، والوفيات إلى 88 ألفًا و414 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 44 مليونًا و15 ألفًا و507 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيما أعلنت وزارة الصحة البولندية منح 42 مليونًا و672 ألفًا و883 جرعة، حتى الآن، من بينها 174 ألفًا و370 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لراديو (بولندا الدولي)، اليوم الأحد، أنه تم منح أكثر من 20.96 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم أكثر من 20.52 مليون شخص ضد الوباء بالكامل حتى الآن في البلاد.

وأضافت أن الحصيلة الكلية للتطعيمات تضمنت لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية، وكذلك اللقاح ذي الجرعة الواحدة من شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.