القبض على هولندى عرض عينات من فيروس كورونا للبيع

ألقت الشرطة المالية الهولندية القبض على رجل تردد أنه عرض بيع عينات من فيروس كورونا، للعدوى الذاتية على شبكة الإنترنت على أن يتعافى المصاب بعد ذلك حيث يمكنه حينئذ الحصول على شهادة التعافى.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كان المشتبه به على صلة بصفحة رئيسية مماثلة، تم إغلاقها في هذه الأثناء، حسبما ذكرت وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية في لاهاي.



وذكرت صحيفة "دي تليجراف" اليوم أن الرجل عرض إرسال ما يسمى بـ " مجموعة أدوات كورونا" عن طريق البريد مقابل 50ر33 يورو (91ر37 دولار أمريكى).



وتردد أنها تحتوي على أنبوب يحتوي على سائل يحتوي على الفيروس واختبار ذاتي للتأكد من الإصابة . ووعد الموردون بأن الفيروسات لم يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر وأن المشترين يمكن أن يكونوا "متأكدين من أن أحدث الطفرات والمتحورات متضمنة".



وقالت الوزارة إنه تم إطلاق سراح المشتبه به . وذكرت متحدثة باسم وحدة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة المالية: "يجب أن يظهر مزيد من التحقيق ما إذا كان باع شيئا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.