وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مصر مهتمة بمواجهة الفساد فى زمن الأوبئة

قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي، إن: "مصر مهتمة بمواجهة الفساد في زمن الأوبئة".



وقالت والي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة "الأولى" المصرية، إن: "مصر ستنظم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، مبينة أنه سيتم نشر تقرير عن حجم الفساد في الرياضة، وعن مكافحة الفساد في القطاع الصحي في مسألة صناعة الأدوية وأجهزة الحماية من العدوى.



وأشارت إلى أن المؤتمر سيشارك فيه 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وهذا يعد أعلى حضور في تاريخ هذا المؤتمر، كما أن هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفاعلية، على خلفية مشاركة 268 جمعية من جمعيات المجتمع المدني و 257 جمعية أهلية.



ورأت أن الدولة عندما تضع التشريعات وتعلن استراتيجيات وطنية وتبدأ في تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتشارك بإعلان نتائج عملها يتقدم ترتيبها في مختلف التقارير، مضيفة: "أن المؤشرات هي أن يشعر المواطن بأن الدولة جادة في محاربة الفساد وأنه شريك في محاربة الفساد وعليه مسؤولية".

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس أوزبكستان "شوكت ميرزيوييف"، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار جولتها إلى منطقة وسط آسيا، حيث ناقشا الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمنع حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان في ظل الأزمة الحالية، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمة وأوزبكستان لمواجهة التحديات ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة في الفترة المقبلة.

وتضمنت زيارة والى إلى طشقند إطلاق البرنامج الإقليمي لوسط آسيا ٢٠٢٢- ٢٠٢٥ الخاص بالمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، والذي يضم خمسة دول هي أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وسيتم من خلاله تنفيذ مشروعات وأنشطة محورية تقدر بحوالي تسعين مليون دولار لدعم الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون في المنطقة.

وشاركت أيضًا في حدث إطلاق الشبكة الإقليمية للمنظمات الشبابية المعنية بالترويج لمجتمعات أمنة تخلو من المخدرات والجريمة، وهو الحدث الذي عقد في مدينة سمرقند، حيث ألقت والي كلمة أكدت فيها على دور الشباب في حماية المجتمعات وبناء الوقاية، وأثنت على جهود شباب المنطقة في إنشاء هذه الشبكة، مؤكدة أن مشاركة الشباب تعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، وأن شبكة الشباب ستحظى بدعم المنظمة الكامل، كما توجهت بالشكر إلى أوزباكستان لاستضافة هذا الحدث، ولروسيا لتقديم الدعم المادي.