الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها البترول والملابس.. 9 سلع ترفع صادرات مصر لأعلى مستوياتها خلال شهر

صادرات مصر
صادرات مصر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي قادت القيمة الإجمالية للصادرات للارتفاع لـ 3.45 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 2.53 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 36.6%.

وتمثلت أهم الصادرات فيما يلى:

ارتفعت قيمة الصادرات من منتجات البترول لـ 455.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 43.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 217.5%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من بترول خام 272.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 114.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 137.5%.

بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 179.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 146.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 22.6%.

سجلت قيمة الصادرات من أسمدة 159.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 83.8 مليون دولار خلال سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 90.2%.

كما سجلت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 121.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 76.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 22.6%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 100.9 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 76.9 مليون دولار خلال سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31.2%.

كما بلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 44.2 مليون دولار خلال سبتمبر 2021، مقابل 28.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 57%.

سجلت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 41.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 33.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة  ارتفاع قدرها 25.9%.

كما سجلت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 33.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021، مقابل 30.2 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

الاحصاء صادرات سلع ملابس بترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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