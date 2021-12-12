الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»: ننتظر اعتماد كشوف المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى

جمعيتي لشباب الخريجين
جمعيتي لشباب الخريجين

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه ينتظر الموافقات واعتماد الوزارة لـ260 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المرحلة الرابعة للبدء في المعاينات النهائية خلال الفترة المقبلة، وخاصة في إجراءات التشطيبات النهائية.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، في تصريحات خاة لـ"الدستور"، إن إجمالي عدد فروع جمعيتي التي تعمل حاليًا بلغت نحو 300 فرع خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة، حيث تقوم حاليًا باستلام السلع التموينية وفارق نقاط  الخبز من مخازن تجارة الجملة بالشركة المصرية لتجارة الجملة شهريًا، وتوزيع هذه السلع وصرفها على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأوضح أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي توسعت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي بمثابة انتشار شبكة التجارة الداخلية وهي أشبه  للمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق  نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة للمواطنين، والتي انتشرت  في القرى والمدن وثبت نجاحها، حيث يقوم المشروع الواحد بتوفير فرصتين إلى  3 فرص عمل مباشرة.

وزارة التموين المنيا مديرية ينتظر المشروعات مشروع جمعيتي وكيل وزارة التموين تموين المنيا

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«تموين المنيا»: ننتظر اعتماد كشوف المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى

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