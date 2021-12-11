السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منتدى شباب العالم للمشاركين: «كلنا آذان صاغية ومستعدون لتلهمونا»

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على «فيس بوك» في إشارة إلى الملهمين الذين تستضيفهم، إن الجميع مصدر إلهام ولديهم قصص تلهمك.

وأضافت: «Inspired عبارة عن منصة لتروي قصتك كما لو كان العالم هو جمهورك، ستحصل على فرصتك للتعبير والاستماع وحتى الإعجاب.. كلنا آذان صاغية ومستعدون لتلهمنا، لا تفوت فرصة الانضمام والتعرف على الكثير من الأشخاص المؤثرين».

وأعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18:30 عاما.

منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنتدى شباب العالم هو فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم.

ودعى الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر موقع «فيس بوك» متابعيه لاختيار إحدى المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

مواقع التواصل محافظة جنوب سيناء شرم الشيخ منتدى منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

«الإفتاء»: اختراق شبكات «الواي فاي» محرَّم شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية