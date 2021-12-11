منتدى شباب العالم للمشاركين: «كلنا آذان صاغية ومستعدون لتلهمونا»

قالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على «فيس بوك» في إشارة إلى الملهمين الذين تستضيفهم، إن الجميع مصدر إلهام ولديهم قصص تلهمك.

وأضافت: «Inspired عبارة عن منصة لتروي قصتك كما لو كان العالم هو جمهورك، ستحصل على فرصتك للتعبير والاستماع وحتى الإعجاب.. كلنا آذان صاغية ومستعدون لتلهمنا، لا تفوت فرصة الانضمام والتعرف على الكثير من الأشخاص المؤثرين».

وأعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18:30 عاما.

منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنتدى شباب العالم هو فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم.

ودعى الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر موقع «فيس بوك» متابعيه لاختيار إحدى المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.